Napoli-Ajax 4-2, un altro bel poker e gli azzurri di Spalletti già agli ottavi

Non ci sono limiti per la squadra dei sogni. Il Napoli di Spalletti - che già aveva avuto la meglio del Liverpool al Maradona per 4-1, dei Rangers 3-0 a Glasgow e reduce del 6-1 in casa dell'Ajax - batte i lancieri tra le strpiene mura amiche con un altro poker da Champions.

Partita spettacolare al Diego Armando Maradona con gli azzurri in stato di grazia contro Lancieri in versione più combattiva a nuovamente atterrato con un sonoro 4-2. Mani spellate a furia di applaudire questi azzurri dai meccanismi perfetti, dal cinismo implacabile, dal gioco sorprendente. Se è un sogno, non svegliateci.

Pronti-via dopo l'urlo della Champions che sembra un terremoto nel Maradona sold-out. Kvara subito molto coinvolto in avvio. L'Ajax sembra più compatto rispetto all'andata. Eppure al 4' è già calcio champagne: Zielu imbecca Lozano che di testa deposita la palla dell'1-0. Berghuis prova a pareggiare i conti ma si trova di fronte un grande Meret. Quindi è Kudus a divorarsi una clamorosa palla gol. Kvara eccezionale sulla fascia subito dopo, Lozano al tiro che termina alto. Ed è proprio il georgiano a trovare Raspadori libero in area al 16' che scaraventa in rete il 2-0. L'Ajax non molla, si getta in area azzurra con costanza ma senza pungere più di tanto. Anzi, rischiando il contropiede. Termina il primo tempo, è calcio champagne.

Nella ripresa Ajax che attacca a spron battuto. E al 48' Klaassen accorcia, perentorio di testa in area. Anguissa non è al meglio ed esce per Ndombele. Dentro anche Osimhen per Raspadori. La partita si fa più maschia. Alvarez ammonito per fallaccio su Lobotka. Botta di Ndombele che per poco non entra in porta. Il Napoli prova a riprendere il controllo della partita, Osimhen ci prova più volte, impreciso. Al 58' Ndombele al tiro, "parata" col braccio di un lanciare, Var e rigore per gli azzurri. Sul dischetto va Kvara che batte Pasveer: 3-1. L'Ajax non demorde, Spalletti fa entrare Politano ed Elmas per Lozano e Kvara. Al 78' segna Osimhen che però è in fuorigioco. All'80' frittata di Jesus in area e rigore (dubbio) per l'Ajax. Dal dischetto Bergwijin che fa 3-2. Un po' troppa sufficienza da parte degli azzurri, che non riescono a chiuderla per un erroraccio di Osimhen, apparso ancora un po' arrugginito. L'Ajax attacca fino alla fine. Entra Gaetano per Zielinski. E all'88' pasticcio clamoroso dei lancieri, Osimhen ne approfitta e fa 4-2. Un poker da applausi per gli azzurri che volano agli ottavi di finale con due turni di anticipo.

Le formazioni

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 5 Juan Jesus, 3 Kim Min-Jae, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 11 Lozano, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 16 Idasiak, 30 Sirigu, 55 Ostigard, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 9 Osimhen, 11 Lozano, 18 Simeone, 23 Zerbin, 59 Zanoli, 70 Gaetano, 91 Ndombele, 21 Politano. All. Spalletti.

Ajax (4-3-3)

22 Pasveer; 19 Sanchez, 2 Timber, 3 Bassey, 17 Blind; 23 Berghuis, 4 Alvarez, 8 Taylor, 6 Klaassen; 20 Kudus, 7 Bergwijin.

A disposizione: 1 Stekelenburg, 21 Grillitsch, 16 Gorter, 8 Taylor, 9 Brobbey, 18 Lucca, 19 Sanchez, 25 Baas, 29 Magallan, 11 Ocampos, 35 Conceicao. All. Schreuder.