Napoli-Ajax, avviso dall'Olanda: «Attenzione ai biglietti falsi»

Grande attesa per Napoli-Ajax, gara di Champions League che domani sera al Maradona vedrà protagonisti gli azzurri di Luciano Spalletti. Ma sembra riproporsi anche a Napoli il problema visto a Amsterdam una settimana fa, con biglietti falsi che circolano tra le tifoserie. «Le forze dell'ordine già hanno individuato biglietti contraffatti. Noi abbiamo un controllo di biglietti molto moderno, vanno tutelati i tifosi onesti» le parole di Alessandro Formisano, Head of Operations del Calcio Napoli.

«Lavoriamo per garantire al meglio lo spettacolo di Napoli-Ajax. Quando ci sono partite del genere bisogna dare una mano maggiore per tutti: tv, tifosi ospiti, squadra avversaria e tanto altro. Apriremo i varchi dalle 16 dello stadio Maradona» ha continuato a Radio Kiss Kiss «Abbiamo differenziato i prezzi per chi è abbonato e chi no. Vogliamo premiare tutti gli abbonati a secondo del costo che hanno con uno sconto. Abbiamo aggiunto anche uno sconto ulteriore a chi acquistava i biglietti per tutte e tre le gare».