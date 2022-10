Napoli-Ajax in diretta dalle 18.45: Spalletti sceglie Juan Jesus e Lozano

A una settimana dalla grande impresa di Amsterdam, al Napoli basta un punto per festeggiare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. L'Ajax, dal canto suo, ha a disposizione solo la vittoria per restare agganciato alla vetta del girone sperando magari in un risultato negativo del Liverpool contro i Rangers.

Le formazioni

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 5 Juan Jesus, 3 Kim Min-Jae, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 11 Lozano, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 16 Idasiak, 30 Sirigu, 55 Ostigard, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 9 Osimhen, 11 Lozano, 18 Simeone, 23 Zerbin, 59 Zanoli, 70 Gaetano, 91 Ndombele, , 21 Politano. All. Spalletti.

Ajax (4-3-3)

22 Pasveer; 19 Sanchez, 2 Timber, 3 Bassey, 17 Blind; 23 Berghuis, 4 Alvarez, 8 Taylor, 6 Klaassen; 20 Kudus, 7 Bergwijin.

A disposizione: 1 Stekelenburg, 21 Grillitsch, 16 Gorter, 8 Taylor, 9 Brobbey, 18 Lucca, 19 Sanchez, 25 Baas, 29 Magallan,, 11 Ocampos, 35 Conceicao. All. Schreuder.