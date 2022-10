Napoli-Ajax, Raspadori è pronto: «E preferisco giocare prima punta»

È stato il volto dell’attacco negli ultimi giorni insieme con Simeone, Giacomo Raspadori, l’attaccante del Napoli pronto a prendersi la scena anche domani contro l’Ajax in una gara che può essere decisiva. «Stiamo andando alla grande, l’obiettivo deve essere alimentare questa mentalità. Non è facile, a volte i risultati ti fanno abbassare la concentrazione, ma vogliamo continuare a fare bene, a scendere in campo con coraggio soprattutto in Champions. In Europa si gioca un calcio propositivo che può alimentare il nostro entusiasmo» le parole dell’attaccante prima del match europeo. «Tutto quello che ho fatto in campo è stato grazie alla squadra, non dipende quasi mai dal singolo. Mi sento una prima punta, non è una novità per me».

Contro l’Ajax per prendersi la qualificazioni agli ottavi. «Domani abbiamo una grande occasione per dare continuità a quello che stiamo facendo. Siamo felici per il ritorno di Osimhen, più siamo e meglio è, si giocano tante partite. Ed essere tanti ti porta ad alzare il livello con sana competizione» ha continuato Raspadori «Dobbiamo dimenticare la partita d’andata. Domani ci sarà grande intensità, pressione, tanti duelli in campo. Chi sarà più bravo a ripartire farà la differenza. Ma giocheremo in casa, avremo il pubblico dalla nostra e ci darà una mano». Il rientro di Osimhen complica le scelte dell’allenatore per l’attacco: «C’è amicizia tra me, Simeone e Osimhen, c’è sana competizione. Nello spogliatoio ci sono grandi uomini prima che grandi calciatori e questo fa bene a tutti. Spalletti fa le migliori scelte in base alla partita. Ci sono tante partite, tante occasioni per mettersi in mostra. La cosa più importante è essere a disposizione della squadra, da titolare o in corsa. Bisogna esprimersi al meglio nel tempo che abbiamo a disposizione».