Napoli-Ajax, Spalletti live: conferenza stampa con Raspadori

Un punto per la qualificazione aritmetica, tre punti per blindare il primo posto nel girone. Luciano Spalletti incontra i cronisti alla vigilia di Napoli-Ajax.

Le condizioni della squadra

«Stanchezza? Forse in alcuni momenti a Cremona abbiamo avuto ritmi più bassi del solito. Ma potrebbe essere anche merito della Cremonese. Sono fiducioso di tornare ai nostri ritmi domani con l’Ajax».

L'infermeria

«Avere di nuovo Osimhen è un punto di forza. Infortunio Rrahmani? Ci dispiace, è una perdita importante ma può succedere. Tutti si sono allenati bene, abbiamo carte importanti da giocarci anche nel suo ruolo, non avremo problemi».

Il girone di Champions

«Ci giochiamo la qualificazione al Maradona con lo stadio pieno. Sappiamo quale sarà la reazione dell’Ajax in base al 6-1 dell’andata, noi dobbiamo interpretarla come una finale e metterci dentro tutto l’atteggiamento di voglia e fame che c’è nelle finali. Senza fare alcun calcolo, non sappiamo se siamo bravi a fare calcoli. Sarebbe un errore cambiare ora».