Napoli-Ajax, olandesi in viaggio senza Tadic, Kaplan e Rensch

Sono 23 i calciatori che Alfreud Schreuder ha convocato prima di imbarcarsi insieme con l'Ajax da Amsterdam per Napoli domani sera la sfida decisiva in Champions League contro gli azzurri di Luciano Spalletti senza Dusan Tadic, espulso all'andata e quindi squalificato per la gara del Maradona.

Assenti dalla lista anche Kaplan (indisponibile anche la scorsa settimana) e Rensch, mentre hanno recuperato e saranno disponibili Sanchez e Wijndal.