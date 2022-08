Napoli, anche l'Ajax non si ferma: vincono tutte le avversarie Champions

Dopo la roboante vittoria del Liverpool in Premier League - 9-0 al Bournemouth - anche le altre sfidanti del girone Champions del Napoli non fermano la corsa. A chiudere il turno ci ha pensato l'Ajax, vincente oggi 2-0 sul campo dell'Utrecht.

Nemmeno in panchina è finito il brasiliano Antony, in attesa di capire se sarà ceduto o meno al Manchester United. Aveva vinto ieri anche il Glasgow Ranger: 4-0 per gli scozzesi sul Ross County e secondo posto in classifica confermato dietro il Celtic.