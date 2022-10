Napoli, il rammarico di Meret: «Stavo per parare quel rigore»

Due gol incassati, ma niente da dire sulla prestazione di Alex Meret, anche questa sera una certezza tra i pali del Napoli. «È un grande momento per noi, una qualificazione non scontata in un girone complicato. L’abbiamo affrontata alla grande, si vede che siamo molto uniti, lottiamo tutti, c’è sacrificio e voglia di vincere. Dobbiamo continuare così, è l’unica strada possibile per fare bene. Chi entra dimostra di sapere cosa fare e si lavora tutta la settimana per questo, anche chi gioca meno».

Tra questi anche Juan Jesus, titolare questa sera dopo l'infortunio di Rrahmani a Cremona. «Juan ha fatto una grande partita come tutti i compagni, c’è grande fiducia e dobbiamo continuare così. Peccato per il rigore, ho toccato il pallone ma non è bastato. Ci teniamo la vittoria e siamo felici così. Ora pensiamo al Bologna, torniamo a lavorare» ha concluso Meret a Sky Sport.