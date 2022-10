Schreuder rende onore al Napoli: «Miglior avversario degli ultimi anni»

Sarebbe servita una vittoria per mantenere aperto il discorso qualificazione, invece l'Ajax incassa altri quattro gol al ritorno al Maradona e dice già addio alla Champions League. «Complimenti al Napoli, è veramente una ottima squadra. Noi abbiamo reagito bene, abbiamo giocato da Ajax, forse è stata una delle migliori partite di questa stagione. Però il Napoli è efficiente e ha fatto grandi gol» ha commentato a fine partita l'allenatore degli olandesi Alfreud Schreuder, sulla graticola da una settimana.

«Il quarto gol, però, non possiamo prenderlo così. Secondo me il Napoli aveva un po' paura di noi, ma il quarto gol di Osimhen ha fatto vedere tanto pressing ed un errore come quello di Blind non può succedere» ha spiegato l'allenatore degli olandesi dopo il 4-2 subito al Maradona stasera «Il Napoli può arrivare in fondo alla Champions League? La finale è lontana, ma calcisticamente è una squadra ottima. Può avere tante chance anche con il rientro di Osimhen, darà una mano alla squadra. Forse è la migliore squadra affrontata negli ultimi anni».