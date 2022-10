Napoli-Ajax, scontri tra tifosi: «Confermata pessima reputazione»

Una notte da brividi per tanti tifosi olandesi arrivati a Napoli per la sfida di questa sera tra gli azzurri e l'Ajax. La città è stata protagonista di scontri tra le tifoserie e dall'Olanda arriva puntuale la critica alla tifoseria napoletana.

«Gli ultras del Napoli hanno confermato la loro pessima reputazione. Già in passato, i tifosi in trasferta in città sono stati spesso aggrediti» ,si legge sui portali olandesi.

L'Ajax - come il Liverpool - aveva sconsigliato la trasferta alle famiglie.