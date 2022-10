Spalletti, l'orgoglio di tutta Napoli: «Ma in Champions sempre ritmo»

Lo aveva chiesto, Luciano Spalletti, e l'ha ottenuto: il Napoli batte l'Ajax anche al ritorno e si prende la qualificazione agli Ottavi di Champions League. Percorso netto per gli azzurri, quattro vittorie in altrettante gare: «Siamo stati trascinati dal nostro pubblico stasera. La squadra ha fatto una cosa immensa, abbiamo portato in campo l'orgoglio di un popolo intero» ha detto l'allenatore toscano al termine del match di questa sera al Maradona.

«Gli schemi ormai non esistono più, è fondamentale il coraggio di cominciare l'azione. Anche stasera, nell'unica distrazione, abbiamo preso gol. Ho cambiato Anguissa perché infortunato e in quel vuoto hanno riaperto la partita creandoci difficoltà. Se non hai continuità nel ritmo in Champions le squadre ti mettono in difficoltà» continua Spalletti a Sky Sport. Un Napoli con una forza offensiva straripante anche al ritorno: 10 gol in totali all'Ajax tra stasera e una settimana fa «Non so ancora a che punto sia Osimhen, si è allenato poco ed è un capoccione quando va in fuorigioco. Ha aiutato poco la fase difensiva perché non è al 100%, ma dovevo inserirlo per allungare la squadra e avere fisico. Con Raspadori in campo abbiamo palleggiato meglio».