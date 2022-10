Napoli-Ajax e un ospite speciale: Krol al pranzo con le dirigenze

C'è un ospite speciale al rituale pranzo Uefa che oggi ha visto protagoniste le dirigenze di Napoli e Ajax, squadre che questo pomeriggio si affronteranno allo Stadio Maradona in Champions League. A Villa D'Angelo - la location scelta dal club di De Laurentiis per gli appuntamenti di questa stagione - c'era infatti anche Ruud Krol, indimenticato ex calciatore doppio ex del match.

L'ex difensore olandese ha vestito infatti la maglia del glorioso Ajax degli anni '70 con cui ha vinto campionati e Coppe dei Campioni, prima di diventare simbolo anche del Napoli, vestendo la maglia azzurra tra il 1980 e il 1984. Krol questa sera sarà al Maradona per assistere dal vivo al match tra le sue due squadre del cuore.