Napoli, riecco Zwayer per l'Ajax: due precedenti senza vittorie

Sarà nuovamente in Italia Felix Zwayer, l'arbitro tedesco che due settimane fa è stato a Torino per dirigere la vittoria del Benfica sulla Juventus 2-1 in Champions League e ora sarà a Napoli, per fischiare nel ritorno della sfida tra gli azzurri di Luciano Spalletti e l'Ajax. Con Zwayer saranno al Maradona anche gli assistenti Stefan Lupp e Marco Achmüller, al VAR invece Harm Osmers.

Il 41enne di Berlino ha già incrociato il Napoli nella sua carriera da fischietto europeo con un bilancio poco esaltante: nella stagione 2018/19, proprio in Champions League, era a Parigi per la sfida tra Paris Saint Germain e gli azzurri finita 2-2, Nella stagione precedente, ancora in Champions, aveva fischiato lui nella sconfitta degli azzurri di Sarri in casa dello Shakhtar (2-1).