Napoli, scatta l'allarme Anguissa: per lui risentimento muscolare

Pessima notizia per il Napoli di Luciano Spalletti, fresco di qualificazione agli ottavi di Champions League. «Ho dovuto sostituire Anguissa nella ripresa perché era infortunato. Purtroppo in quel momento abbiamo preso gol e l'Ajax ha riaperto la partita» ha spiegato il toscano dopo il fischio finale del match vinto contro gli olandesi.

E dopo Rrahmani, ora il club azzurro fa scattare l'allarme anche per il centrocampista camerunese. Anguissa, infatti, è stato sostituito per un risentimento alla coscia destra, questo il primo responso dopo il consulto con lo staff medico. L'azzurro dopo il cambio si è accomodato in panchina partecipando alla vittoria dei compagni da bordo campo.