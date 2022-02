Napoli al fotofinish, De Laurentiis: «Una squadra che non molla mai»

Anche Aurelio De Laurentiis esulta all'ultimo minuto per la vittoria del suo Napoli in casa della Lazio: «Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così» le parole del patron azzurro, questa sera assente all'Olimpico e sostituito dal figlio e vice presidente Edo. Gli azzurri hanno riacciuffato il Milan in vetta alla classifica con i tre punti a Roma.

