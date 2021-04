Napoli al lavoro per il Cagliari: Ospina torna a rivedere il campo

Torna al lavoro il Napoli di Gennaro Gattuso. La truppa azzurra si è ritrovata questa mattina in campo a Castel volturno dopo un giorno di pausa concesso proprio dall'allenatore calabrese all'indomani della vittoriosa trasferta a Torino dello scorso lunedì.

LEGGI ANCHE Napoli-Konami, ecco la partnership: il centro tecnico cambierà nome

Una vittoria importante quella in casa dei granata, che ha portato addirittura al terzo posto gli azzurri: ma importante sarà anche la gara contro il Cagliari che vedrà il Napoli nuovamente con Manolas a disposizione ma con Ospina ancora out. Questa mattina il portiere colombiano ha rivisto il campo per un allenamento personalizzato, ma ha continuato anche il ciclo di terapie necessarie per risolvere l'infortunio muscolare.