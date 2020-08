© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultima sgambata di lavoro, una rifinitura anomala per ildi Gennaro Gattuso . Questo pomeriggio, la squadra azzurra sarà impegnata nel ritiro in Abruzzo con i primi test amichevoli della nuova stagione, nel triangolare con i padroni di casa del Castel di Sangro e con L'Aquila.Sono tre i calciatori a cuiguarda con particolare attenzione per qualche fastidio fisico presente: Fabian hanno lavorato in palestra questa mattina, mentreha svolto allenamento personalizzato in palestra. Il terzino portoghese era rientrato ieri in gruppo dopo il trauma al ginocchio.