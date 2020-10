Non c'è un attimo di sosta e non ce ne saranno per il prossimo mese. Colpa di un calendario fitto per il Napoli di Gennaro Gattuso che troverà AZ Alkmaar e Benevento sulla sua strada di questa settimana. A Castel Volturno questa mattina il gruppo è tornato ad allenarsi con una bella notizia: Lorenzo Insigne ha infatti svolto l'intera seduta col gruppo.

Una notizia importante quella del capitano azzurro, che proverà magari a ritagliarsi uno spazio importante già giovedì in Europa League contro gli olandesi prima di rilanciare le sue quotazioni domenica prossima, nel derby con il fratello Roberto a Benevento. Resto del gruppo al completo per Gennaro Gattuso atteso probabilmente giovedì dal primo turnover stagionale.

