LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo giorno dell'anno di lavoro per ildi Gennaro Gattuso , che non può concedersi soste con l'Inter all'orizzonte. La squadra azzurra si è ritrovata anche questa mattina al Centro tecnico di Castel Volturno, in avvio si è divisa in due gruppi che si sono alternati in esercizi di prevenzione in palestra e lavoro aerobico sul campo.Ancora da verificare le condizioni di alcuni calciatori azzurri. Mertens , esattamente come ieri, hanno svolto prima parte della seduta in gruppo e seconda seguendo una tabella di lavoro personalizzato, ancora alle prese con fastidi fisici. Terapie, invece, per: entrambi restano in dubbio per la sfida contro l'Inter dell'epifania.