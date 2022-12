Napoli al top in Europa: sul podio stagionale con il Bayern

Cinque vittorie e una sconfitta, che comunque non ha cambiato le carte in tavola. Il Napoli di Spalletti è stato perfetto in campionato e quasi perfetto anche in Europa con il ritorno in Champions League in grande stile per gli azzurri.

Solo due squadre hanno fatto meglio del Napoli in quanto al Ranking stagionale Uefa: il Bayern Monaco - percorso netto nel girone Champions - e il Liverpool che era nello stesso girone degli azzurri. Il Napoli chiude al momento al terzo posto, in attesa di tornare in campo a febbraio per gli ottavi. La seconda italiana in classifica è il Milan, al 13º posto.