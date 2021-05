Napoli, l'ex Albiol scrive a Insigne: «Sei spettacolare, frate»

Festa grande per il Napoli di Gennaro Gattuso. Gli azzurri ne fanno cinque all'Udinese e ora si godono la serata di campionato in infrasettimanale sperando in qualche buona notizia per la classifica. A festeggiare la vittoria in campionato ci ha pensato anche Raul Albiol, l'ex difensore azzurro che ha lasciato Napoli due anni fa. «Sei spettacolare frate» ha scritto lo spagnolo commentando il gol di Lorenzo Insigne. Tanti tifosi hanno salutato con piacere Albiol, oggi al Villarreal.