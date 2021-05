Napoli, Albiol spinge gli azzurri: «Amo la città, sarà Champions»

«Amo Napoli e la mia famiglia ama Napoli, quindi posso solo fare il tifo per loro». Queste le parole di Raul Albiol, il difensoro spagnolo passato dall'azzurro e oggi protagonista in Liga e in Europa League con la maglia del Villarreal. «Vedo sempre le loro partite quando ne ho la possibilità, questa squadra è sempre nel mio cuore. Lì ho vissuto sei anni meravigliosi».

L'ex napoletano sembra avere pochi dubbi sul risultato finale della squadra di Gattuso, che si gioca tutto nell'ultimo match contro il Verona. «Penso che ce la faranno a entrare in Champions League» ha continuato Albiol ai microfoni di Sky Sport. Tra pochi giorni la finale di Europa League: «Giocheremo contro una squadra storica, molto forte economicamente e con grandissimi giocatori. La nostra forza è il gruppo: sappiamo che è difficile, ma è una partita di 90 minuti e abbiamo l'obiettivo di vincere perché entreremmo nella storia di questo club».