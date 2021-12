Napoli, Alemao ci crede ancora: «Questa squadra è da scudetto»

Scudetti, veleni e rancori. Una rivalità a lungo feroce e cattiva. Ma il giorno della monetina di Bergamo ha segnato un punto di non ritorno. «Venni colpito da una 100 lire, ho sempre avuto la verità dalla mia parte. Mi spiace che al Milan non abbiano mai accettato quello scudetto perso, mi spiace che stanno sempre lì a ricordare con rancore e a lanciare accuse senza senso. Ma ora sono persino stufo: dopo aver sfiorato la morte per il Covid,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati