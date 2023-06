Rudi Garcia allenatore Napoli: alla presentazione anche il presidente De Laurentiis

Un francese a Napoli, il primo della storia del club azzurro: presentazione nel salone delle feste del museo di Capodimonte. Una scelta inedita ma il centro tecnico non è disponibile. Aurelio De Laurentiis ci ha pensato a lungo prima di investirlo dell’eredità di Spalletti poi qualcosa lo ha illuminato. Certo, i no, i tentennamenti e le richieste degli altri pure hanno avuto un peso.

Rudi Garcia non dovrebbe neppure a visionare Castel Volturno perché ci sono dei lavori in corso ma non è escluso che possa chiedere di essere accompagnato a fare un sopralluogo dei campi di gioco.

In ogni caso, in queste ore definirà le date dell’inizio della stagione (visite mediche nel centro tecnico tra il 10 e l’11 luglio e poi tutti a Dimaro). De Laurentiis sarà presente, come sue abitudine, alla presentazione che si terrà domani alle 17,30 nel salone delle feste del museo di Capodimonte.