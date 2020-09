LEGGI ANCHE

La lunga trattativa sta per finire: Allan all'è un colpo ormai in dirittura d'arrivo e a testimoniarlo è anche il Daily Mail che in Inghilterra svela le foto dell'arrivo adel centrocampista ex azzurro. Il brasiliano si è imbarcato dopo pranzo sbarcando a Liverpool qualche ora fa, ricevuto da un membro del nuovo club.Ad accompagnarlo la compagna Thais, ad attenderlo l'Everton e Ancelotti , l'allenatore che l'ha avuto già un anno e mezzo ae che ora l'ha voluto fortemente anche in Premier League. Dopo le visite mediche e la firma di rito, sarà ufficializzato il passaggio al club inglese dopo cinque anni di