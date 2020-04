LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È uno dei più chiacchierati del momento a causa delle tante voci di mercato che lo accompagnano. Allan potrebbe anche lasciareil prossimo anno, ma per il momento è in città, in casa per la quarantena obbligatoria, e cerca di seguire al meglio le indicazioni dello staff medico diIl brasiliano, oltre ad una piccola palestra in casa, sfrutta il giardino, si allena e veste anche i panni dell'allenatore per la sua: esercizi con l'elastico, poi i birilli per il controllo della palla. Insomma, tutto il necessario per un allenamento di base anche lontano da Castel Volturno e dal Napoli