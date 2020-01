LEGGI ANCHE

«La partita contro l'Inter è stata buona, abbiamo creato tanto. Siamo in un periodo di sfortuna un po' particolare, dobbiamo cercare di rimediare. Stiamo lavorando con tanta voglia ed entusiasmo, per uscire quanto prima da questo momento difficile». 29 anni appena compiuti e la voglia di stravolgere la storia azzurra di questa maledetta stagione. «Questa squadra non merita questa classifica, stiamo lavorando benissimo. Siamo una squadra di qualità, siamo un bel gruppo. Sappiamo che possiamo far meglio e vogliamo farlo. Il mister e lo staff sono grandissime persone, lavorando con loro possiamo uscire da questo periodo».Anche grazie al mercato. «Sono i benvenuti. Demme lo accoglieremo a braccia aperte, più ne siamo e più è contento il mister. Speriamo diano una grossa mano a tutti noi. La società è intelligente, sa cosa chiedere il mister. Se hanno scelte lui vuol dire che sarà importante per noi. Spero che Demme possa trovarsi bene, siamo un grippo sano e siamo contenti del suo arrivo, quando si concretizzerà».Poi occhio al prossimo avversario. «La Lazio viene da un momento di fiducia. Noi andiamo lì per fare la nostra partita. Dobbiamo pressare e soffrire, perché loro hanno qualità. I tacchetti li abbiamo controllati! È solo sfortuna», ha detto a Radio Kiss Kiss. «In Champions League dobbiamo solo pensare a vincere e non alla classifica. Cerchiamo i tre punti. Proviamo a fare una serie di vittorie e poi tireremo le somme. Il Barcellona è forte ma non abbiamo paura».