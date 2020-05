LEGGI ANCHE

Due trattative di rinnovo fallite e due cessioni imminenti. Ilsi prepara a salutarela prossima estate, perché il feeling con il club non si è mai ricomposto dopo le voglie deldi un anno fa. Da quel mercato invernale, un malessere ha accompagnato il brasiliano in campo, alimentato dal mancato adeguamento contrattuale dopo il rifiuto del presidente alla cessione.Come riportato da Sky Sport, il club non si opporrà stavolta alla sua partenza, anche se la cifra da incassare potrebbe essere molto più bassa di qualche mese fa. Se arriverà un'offerta congrua alnon alzeranno le barricate, così come non lo faranno per, lo spagnolo in scadenza pronto a salutare l'azzurro. Troppo distanti le parti che non hanno trovato un accordo, un addio senza polemiche e forse con un po' di rimpianto viste le prestazioni dell'azzurro negli ultimi anni.