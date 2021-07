È all'Everton ormai da un po', ma il richiamo di Napoli non manca per Allan, il brasiliano ex centrocampista azzurro che un anno fa aveva lasciato la città per trasferirsi insieme con Ancelotti in Premier League. In compagnia dell'altro ex azzurro Dezi e altri amici napoletani, Allan ha trascorso le ultime ore al sole di Ischia.

LEGGI ANCHE Napoli, Ospina eroe in Copa America: para 2 rigori, Colombia in semifinale