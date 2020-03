Allan sarà l'arma in più per Gattuso in questi ultimi tre mesi: il brasiliano sta tornando al top della condizione e ha ritrovato il sorriso, ieri in allenamento ha scherzato con l'attaccante messicano Lozano prendendolo in braccio, foto postata sul profilo Twitter del Napoli. Questa settimana senza partite gli è servita anche dal punto di vista atletico e la crescita è costante: è pronto per un finale di stagione su alti livelli e poi a giugno si deciderà sul suo futuro che potrebbe essere lontano da Napoli.



Tutto chiarito con Gattuso dopo la trasferta di Cagliari, partita in cui il tecnico non lo convocò perché non l'aveva visto allenarsi come voleva, una dura presa di posizione di Ringhio. Venne poi archiviato tutto in fretta, l'allenatore lo ha convocato nella partita successiva a Brescia e mandato in campo negli ultimi minuti. Spezzoni finali anche contro il Barcellona e il Torino, alla ripresa del campionato potrebbe esserci per lui l'occasione di rientrare dal primo minuto a Verona. Ora a centrocampo la concorrenza è cresciuta, con gli arrivi di Demme e Lobotka le soluzioni per Gattuso sono aumentate e Fabian Ruiz e Zielinski nelle ultime partite sono apparsi decisamente in ripresa riuscendo a garantire sia qualità nelle giocate che equilibrio in fase difensiva.



Gattuso ha impiegato Allan da playmaker e da mezzala destra, il brasiliano può ricoprire più ruoli del centrocampo ma questa stagione per lui è stata finora complicata. Poche le partite realmente al top, quelle sui livelli degli anni scorsi, il rendimento è stato inferiore rispetto alle passate stagioni in azzurro. Un gol in questo campionato, quello a Reggio Emilia contro il Sassuolo, importantissimo perché consentì al Napoli di avviare la rimonta e al tecnico di festeggiare la prima vittoria sulla panchina azzurra. L'ultima partita del 2019, una delle migliori del brasiliano che invece ha cominciato sotto tono il nuovo anno.



Si deciderà tutto a giugno e per Allan il futuro potrebbe essere lontano da Napoli, una di quelle situazioni da tenere monitorate in presenza di offerte. Potrebbe muoversi nuovamente il Psg che si fece già avanti con decisione a gennaio 2019 formulando una maxi offerta al centrocampista brasiliano ma non se ne fece nulla perché la trattativa poi non andò avanti con il club azzurro. E potrebbe muoversi l'Everton di Ancelotti, il club di Premier League in questo senso da considerare tra quelli potenzialmente più interessati. Allan è tra gli uomini mercato del Napoli insieme a Koulibaly, anche il difensore senegalese sta vivendo una stagione difficile: ieri ha cominciato a svolgere parte dell'allenamento in gruppo (altro ancora differenziato) e spera di farcela a rientrare in tempo utile in gruppo per il match con la Spal.



Costretto invece a fermarsi Meret: il portiere ha svolto un ciclo di terapie e lavoro in palestra: «Postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui», questa la diagnosi del club azzurro. Per qualche giorno, quindi, eviterà di tuffarsi e svolgerà una tabella di lavoro personalizzato, la prossima settimana verranno verificate le sue condizioni e si farà il punto sulla sua disponibilità per Verona. Dovrebbe farcela in tempo, oppure rientrerebbe con la Spal. © RIPRODUZIONE RISERVATA