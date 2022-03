Napoli, allarme attacco per Spalletti: si fermano Osimhen e Ounas

Si avvicina la sfida contro l'Udinese per il Napoli di Luciano Spalletti, un testa a testa che potrebbe nascondere più di qualche insidia. Non solo in campo: l'allenatore azzurro, infatti, oggi non ha avuto a disposizione Ounas né Osimhen: entrambi questa mattina al Konami Center hanno svolto in via preventiva lavoro personalizzato in campo.

Le assenze vanno ad aggiungersi a quella di Andrea Petagna, che si è infortunato la scorsa domenica a Verona riportando una distrazione di secondo grado al muscolo della coscia destra che lo terrà fuori per le prossime settimane. Anche Kevin Malcuit ancora fuori dal gruppo: il terzino francese ha lavorato in palestra. Terapie per l'infortunato Meret.