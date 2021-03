Napoli, è allarme difesa in trasferta: subisce gol da dieci partite di fila

È vero, la miglior difesa è l'attacco. Ma nel caso del Napoli il problema è proprio lì dietro. E il paradosso è che quando si gioca al Maradona, la squadra di Gattuso è praticamente perfetta. Basti pensare che quello subito contro il Bologna nell'ultima partita di campionato è stato il primo gol dal 6 gennaio scorso (Napoli-Spezia 1-2). Nelle successive gare di serie A, infatti, gli azzurri avevano sempre tenuta imbattuta la porta dimostrando una solidità difensiva davvero impeccabile.

Ben diverso, invece, il trend in trasferta, dove per altro il Napoli non vince dal 10 gennaio sul campo dell'Udinese. Anche in quel caso, però, Meret era stato battuto e per conquistare i tre punti era servita una capocciata di Bakayoko allo scadere. Quella, poi, è stata l'ultima vittoria lontano dal Maradona per il Napoli che domani sera a Milano dovrà provare a invertire la rotta. Innanzitutto dal punto di vista della concentrazione difensiva. Dall'inizio del 2021, infatti, i gol incassati in trasferta sono stati addirittura 19 (senza contare i due della Supercoppa giocata sul campo neutro di Reggio Emila contro la Juventus). Appena due vittorie (Cagliari alla ripresa del campionato e come detto Udine), un pareggio (l'ultimo in casa del Sassuolo) e poi addirittura sei sconfitte tra campionato, coppa Italia ed Europa League. Decisamente un andamento da incubo per il Napoli che a causa dei troppi gol presi in trasferta non è riuscito a dare continuità di risultati perdendo contatto dalla zona Champions.

Certo, non hanno aiutato gli infortuni, perché dall'inizio dell'anno Gattuso ha dovuto fare i conti con tanti (troppi) giocatori bloccati in infermeria. Addirittura a inizio 2021 sono venuti meno contemporaneamente Manolas e Koulibaly, ovvero i due centrali titolari. Al loro posto, infatti, sono stati schierati dal primo minuto in totale emergenza Rrahmani e Maksimovic. Il kosovaro praticamente aveva collezionato appena 3 minuti nel finale della gara di Cagliari, mentre il serbo era stato utilizzato solo nelle gare di Europa League. Non ha aiutato nemmeno lo stop di Demme - che davanti alla difesa costituisce uno schermo importante - e si è aggiunto lo stop di Hysaj che ha costretto Di Lorenzo e Mario Rui a giocare praticamente sempre. Sta di fatto, però, che per trovare l'ultima partita del Napoli in trasferta senza gol subiti, bisogna addirittura andare indietro fino a 6 dicembre 2020: Crotone-Napoli 0-4. Da quel giorno in poi, infatti, la porta del Napoli è stata sistematicamente battuta almeno una volta dagli avversari. Per aggravare la situazione basta guardare il ruolino degli azzurri da metà gennaio a oggi: almeno 2 gol subiti a partita, decisamente troppo per una squadra che lotta per un posto in Champions League.

Il rientro di Koulibaly dal Covid e quello di Manolas dal problema alla caviglia, adesso saranno fondamentali per registrare gli automatismi e provare a blindare la difesa in vista del rush finale di campionato. È su questo che sta lavorando alacremente Gattuso che praticamente non ha mai avuto a disposizione i difensori titolari dall'inizio del 2021. Partita dopo partita, però, ha conquistato fiducia e sicurezze Rrahmani che a tutti gli effetti è diventato la prima scelta come sostituto dei due titolari prendendo nelle gerarchie dell'allenatore il posto che inizialmente era occupato da Maksimovic. Quello di domani sera a San Siro sarà un importante banco di prova. Fino ad oggi il Napoli ha tenuto la porta imbattuta in trasferta soltanto 4 volte dall'inizio della stagione: a Parma, a Bologna e a Crotone in campionato e a San Sebastian contro la Real Sociedad in Europa League. Contro il Milan sarebbe utile riuscire a calare il pokerissimo, e complice anche l'assenza di Ibrahimovic la missione non dovrebbe essere poi del tutto impossibile.

