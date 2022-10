Napoli, allarme Kvaratskhelia: ghiaccio sulla gamba dopo la botta

È rimasto a bordo campo anche dopo la sostituzione, ma Khvicha Kvaratskhelia ora fa preoccupare il Napoli e anche i suoi tifosi. L'esterno azzurro aveva preso una brutta botta alla caviglia e alla gamba poco prima della sostituzione, un incidente che aveva fatto drizzare le antenne a Spalletti: dopo il ritorno in campo, il toscano lo ha richiamato in panchina, dove il georgiano si è accomodato con però una fasciatura vistosa e una borsa del ghiaccio dietro il ginocchio. Kvara sarà valutato domani, al rientro a Castel Volturno. «Ha preso una botta e l'ha sentita. Avrebbe voluto continuare ma abbiamo preferito non rischiare» ha detto Spalletti dopo la gara.