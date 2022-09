Napoli, allarme Lozano dal Messico: in panchina per infortunio a gamba

Scatta un altro allarme in casa Napoli: Hirving Lozano non ha giocato l'ultima amichevole di questa sosta nazionali con il Messico contro la Colombia, l'esterno del Napoli è rimasto in panchina a guardare i compagni, secondo i media messicani a causa di un problema alla gamba destra che ha portato il Tata Martino a preservarlo e non lanciarlo in campo anche nella ripresa.

Una situazione che preoccupa quella di Lozano, perché anche Matteo Politano non è al meglio fisicamente e potrebbe mettere in discussione le certezze di Spalletti in quella zona di campo per la gara contro il Torino di sabato. Partita in cui andrà valutato anche Amir Rrahmani, pronto al rientro a Castel Volturno dopo i problemi fisici accusati con il Kosovo.