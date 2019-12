LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:16

Un attacco influenzale taglia le gambe a Dries Mertens . Il belga delnon si è allenato oggi a Castel volturno in vista dell'Udinese espera di poterlo avere domani, quando gli azzurri si ritroveranno al Centro tecnico per cominciare il ritiro tanto chiacchierato degli ultimi giorni.Allan ha fatto ancora terapie ed è difficile immaginare un suo ritorno prima del. Punto interrogativo ache per Arek Milik , che ancora una volta ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato. Lavoro personalizzato per Ghoulam e Tonelli.