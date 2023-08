Napoli, allarme Zielinski: ghiaccio sul ginocchio durante l'allenamento

Allarme Piotr Zielinski in casa Napoli a 24 ore dalla sfida contro il Girona in amichevole a Castel di Sangro. Il centrocampista polacco degli azzurri si è fermato nel bel mezzo dell'allenamento pomeridiano lamentando un problema al ginocchio destro: accomodatosi in panchina, Zielinski si è fasciato il ginocchio con ghiaccio abbondante prima di fare ritorno in spogliatoio a fine allenamento sulle proprie gambe.

Niente di preoccupante, ma andrà valutata la sua condizione per la gara amichevole contro gli spagnoli di domani, una sgambata in cui Rudi Garcia ha già tanti indisponibili: Mario Rui e Gaetano hanno svolto lavoro personalizzato in campo, Demme ed Elmas hanno effettuato parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Ci sarà, invece, Lobotka: lo slovacco oggi ha svolto l’intera seduta in gruppo e sarà in campo domani dopo aver saltato la sfida all'Hatayspor.