Napoli, Allegri non ha ancora deciso: «Ma voglio tornare ad allenare»

Tra i nomi accostati alla panchina del Napoli del prossimo anno anche quello di Massimiliano Allegri, l’ex allenatore di Milan e Juventus che potrebbe tornare ad allenare dopo due anni la prossima estate. «Un mio futuro al Napoli o alla Roma? Non so ancora nulla, nulla è deciso sul mio futuro» ha detto subito a Sky Sport Allegri. «Fare l’allenatore è complicato, è un lavoro che non si può spiegare».

«Sono ancora legato alla Juventus, così come al Milan o al Cagliari, sono uno che si sente sempre legato alle squadre in cui ha allenato» ha continuato Allegri. «L'unica squadra a cui ho detto no è stata il Real Madrid tre anni fa, quando ero ancora alla Juventus. Mi sta chiamando qualche club ultimamente, è normale, voglio rientrare ad allenare a giugno perché mi manca lavorare».

