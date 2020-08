Finale di Champions senza spettatori e il giorno dopo l'allenamento del Napoli con mille tifosi che potranno seguire la squadra del cuore dagli spalti dello stadio Patini. A tal proposito è il sindaco di Castel Di Sangro, Angelo Caruso, che interviene per rassicurare che la situazione è sotto controllo. Nell'area del villaggio sportivo saranno attivati quattro Covid decoder che rileveranno la temperatura corporea dei tifosi e il personale incaricato dovrá occuparsi di indirizzare gli sportivi presso il settore preposto. «Mi pare che qualche rischio lo stiamo già correndo - interviene il primo cittadino - per quello che si è consentito di fare nelle pubbliche piazze con i vari concerti, le fiere e attività spettacolari che si celebrano in tutta Italia e in terra abruzzese. È senz'altro un punto delicato che va attenzionato sul quale va centrata un'organizzazione precisa e puntuale. Per quanto riguarda il nostro stadio le mille persone sono una inezia perché lo stadio Patini ha una capienza di settemila persone. Spacchettando le mille persone nei vari settori dello Stadio, riteniamo che ci sia una concentrazione da festicciola di compleanno». Il sindaco ha infine ricordato che l'accesso nelle aree rosse sarà possibile solo indossando i dispositivi di sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA