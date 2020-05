© RIPRODUZIONE RISERVATA

È intervenuto in conferenza stampa anche quest’oggi, governatore della Campania che nel suo discorso ha toccato anche l’argomento calcio, autorizzando la riapertura del centro tecnico di Castel Volturno permettendo così al Napoli di riprendere gli allenamenti dal prossimo 4 maggio.«Ci è arrivata una richiesta dalla Società, il presidentemi ha sollecitato a ricominciare gli allenamenti. Mi ha proposto la ripresa sfruttando i tre diversi campi presenti al Centro Tecnico e il distanziamento degli atleti visti gli spazi. Ci saranno anche fasce orarie differenti per le sedute e senza l’uso delle docce, con il trasporto individuale di ognuno di loro e il controllo medico dei calciatori tramite tamponi» ha detto Vincenzo De Luca . «A me sembra che ci siano tutte le condizioni per il rientro e sottoporremo alla task force sanitaria questa proposta. Sono convinto che se saranno garantite tutte le norme di sicurezza, è ragionevole tornare ad allenarsi per preparare la squadra. Poi le autorità nazionali decideranno se riprendere o meno il campionato».