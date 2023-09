Napoli, domani gli allenamenti: esami per Rrahmani e Cajuste

Dopo il gran trambusto per il rientro da Braga all'indomani della vittoria in Champions League, il Napoli non si è allenato oggi né in Portogallo né a Castel Volturno. La squadra tornerà in campo domani con Rudi Garcia per prepararsi alla terza trasferta di fila della settimana, quella contro il Bologna di domenica pomeriggio in Serie A.

Occhi puntati su due elementi della squadra azzurra: Amir Rrahmani ha lasciato ieri il campo per risentimento muscolare alla coscia, mentre in tribuna ci era finito Cajuste per alcuni problemi fisici. Domani entrambi saranno valutati dallo staff medico, difficile immaginare il difensore a disposizione o un utilizzo del centrocampista svedese al Dall'Ara.