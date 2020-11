Niente Castel volturno per una volta. Il Napoli riprende una vecchia abitudine coltivata con Gennaro Gattuso e torna al San Paolo per l'allenamento di rifinitura. Lo stadio di Fuorigrotta sarà teatro anche della sfida di domani sera al Milan che sancirà il rientro in campionato per gli azzurri.

Allenamento con il gruppo quasi al completo per la squadra di Gattuso che - oltre ai casi covid di Hysaj e Rrahmani - dovrà fare a meno del solo Osimhen: terapie e lavoro in palestra anche oggi per il nigeriano che salterà di sicuro la gara di domani sera contro i rossoneri.

