Non si ferma il Napoli di, gli azzurri continueranno ad allenarsi per tutta la settimana nonostante lo stop al campionato vista la sfida di Champions League in programma il prossimo mercoledì al Camp Nou di Barcellona. Una sfida che potrebbe non vedere Nikola Maksimovic: terapie per il difensore serbo questa mattina a Castel volturno dopo ai problemi al polpaccio avuti nello scorso weekend.Lavoro differenziato per Insigne , i due azzurri che continuano nella tabella personalizzata verso il recupero.spera di poter contare su di loro tra una settimana in Spagna. Rientrato stabilmente Kalidou, invece Malcuit prosegue la sua tabella di allenamento personalizzato tra palestra e campo.