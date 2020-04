LEGGI ANCHE

Va bene gli allenamenti in casa, ma quanto può essere difficile per un portiere replicare tra le mura domestiche gli esercizi fatti in campo? Ospina sembra avere la risposta: il portiere colombiano, con la famiglia al completo, ha mostrato sui social alcuni esercizi per non perdere la forma fisica in questi giorni di quarantena lontani dall'allenamento.Prima i piegamenti con il figlioa fare da peso, poi gli esercizi di tiro ravvicinato con entrambi i figli per il colombiano.era stato l'unico calciatore azzurro a pensare ad un ritorno in Colombia, ma alla fine su richiesta del club è rimasto a Napoli in questo isolamento.