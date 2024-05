Napoli, Kvaratskhelia e Osimhen si allenano a parte: Gollini a metà

Il Napoli in campo anche il 1° maggio a Castel Volturno con Francesco Calzona che fa la conta dopo il match con la Roma e prima della trasferta di Udine, in programma per il prossimo lunedì.

Continua la gestione di alcuni azzurri dopo il match contro i giallorossi: come informato dal club, infatti, Kvaratskhelia e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in campo, a parte rispetto agli altri compagni di squadra.

Un distacco che non preoccupa, per il momento: i due azzurri sono attesi nuovamente in gruppo nei prossimi due allenamenti settimanali. Gollini ha svolto metà della seduta in gruppo e metà allenamento personalizzato in campo. Terapie, invece, per Zielinski, che aveva saltato la Roma per un problema al polpaccio.