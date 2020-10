Dopo la fine dell'isolamento obbligatorio a Castel volturno e la notte passata a casa, il Napoli torna ad allenarsi al centro tecnico per preparare la sfida all'Atalanta del prossimo sabato. Con i nerazzurri, la squadra di Gattuso torna a giocare in campionato dopo la gara vinta contro il Genoa vista la mancata sfida alla Juventus.

Contro l'Atalanta, però, gli azzurri non avranno a disposizione il capitano Lorenzo Insigne: il napoletano, dopo i guai fisici alla coscia sinistra, ha provato a lavorare sul campo negli ultimi giorni ma oggi si è allenato solo in palestra dopo le terapie quotidiane di routine.

