Napoli, ritrovo prima del Benevento: in gruppo Ghoulam e Mertens

Due giorni di stop, poi la ripresa delle attività sempre sotto l'attenta cura di Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro ha ritrovato questa mattina il Napoli al Konami center, con Faouzi Ghoulam e Dries Mertens sempre più vicini al rientro completo in gruppo con i compagni e in attesa che tutti i nazionali tornino in città prima della sfida contro la Juventus.

Prima dei bianconeri, però, questa sera l'amichevole contro il Benevento. «In occasione della gara amichevole Napoli-Benevento, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio» si legge dal comunicato diramato in queste ore. I tornelli dello Stadio Maradona apriranno alle ore 18:00 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.