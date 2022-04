Napoli, 48 ore di riposo dopo il ko: azzurri in campo da mercoledì

Non è stata la più indimenticabile delle domeniche, ma il Napoli di Luciano Spalletti deve prendersi una pausa in ogni caso. L'allenatore toscano ha concesso agli azzurri due giorni di riposo, 48 ore di stop lontani dal campo per eliminare le scorie di una sconfitta che potrebbe minare anche le fondamenta del gruppo, lanciato verso il sogno scudetto.

La squadra tornerà ad allenarsi solo mercoledì: alla base della scelta di Spalletti anche la prossima partita in progrmma contro la Roma. La sfida ai giallorossi, infatti, si giocherà solo lunedì, nel giorno di pasquetta, ancora una volta al Maradona. Una sfida per provare a dimenticare gli errori commessi, occasione per Mertens e compagni di rilanciarsi in vetta alla classifica.