Napoli, riecco gli azzurri in campo: solo quattro assenti per Spalletti

Due giorni di pausa e poi di nuovo in campo. Il weekend di sosta per le nazionali è già alle spalle, il Napoli di Luciano Spalletti si è ritrovato questo pomeriggio al Konami Center per riprendere la preparazione e gurdare già alla sfida della prossima domenica. Gli azzurri ripartiranno in campionato con la trasferta di domenica in casa del Venezia.

Gruppo quasi al completo per Spalletti che nel weekend passato aveva ritrovato anche i nazionali italiani dopo lo stage con Mancini. A mancare oggi sono David Ospina e Hirving Lozano che rientreranno giovedì a Napoli dalle nazionali, poi anche Kalidou Koulibaly e Frank Anguissa, entrambi impegnati nelle prossime ore con le semifinali di Coppa d'Africa.