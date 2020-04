LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il tentativo fatto a gennaio, negli ultimi giorni il Napoli è tornato a farsi vivo con l'entourage di, il difensore del Verone che piace tanto a. Il club azzurro ha riproposto di fatto le stesse condizioni di gennaio ma il calciatore, pur riconoscendo le ottime condizioni, ha preferito declinare.Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul calciatore ora c'è forte l’, che non ha mai smesso di dialogare con le parti in questi mesi e adesso sembra avere strada libera, a meno di offerte economiche superiori provenienti dall’estero. Il Verona, che ne detiene il cartellino, chiedeper la cessione in vista della prossima estate.