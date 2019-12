LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buone notizie in casa Di Lorenzo , con Giovanni e la compagna Clarissa pronti ad accogliere il primo figlio. La foto della gravidanza sta facendo il giro del web tra i tifosi, ritratti i prossimi genitori davanti all'albero diche quest'anno avrà un regalo in più.Continua dunque il momento magico di, tra i pochi a poter sorridere in casa Napoli . Il terzino, dal suo arrivo in azzurro quest'estate, ha sempre mostrato ottime cose in campo guadagnandosi la fiducia dei compagni, die anche della nazionale italiana, con cui ha esordito qualche settimana fa e spera di poter andare al prossimo Europeo.